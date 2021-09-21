نحو 37 بالمائة من الفئات المعنية بالتطعيم ضد كوفيد 19 يستكملون تلقيحهم

استكمل نحو 3 ملايين و262 ألف و290 تلقيحهم ضد كوفيد 19 اي ما يعادل نسبة 37 بالمائة من التونسيين المعنيين بالتلقيح (15 سنة فما فوق(، وفق آخر احصائيات محينة لوزارة الصحة بتاريخ 20 سبتمبر الجاري.

وكشفت الوزارة تواصل ارتفاع عدد الاشخاص المتخلفين عن موعدهم لتلقي التلقيح ليصل الى 94 الف و159 شخص امس الاثنين، 31 الف و787 منهم تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية اي بنسبة 64 بالمائة من مجموع المدعويين لهذه الجرعة.

وتلقى مليونان و517 ألف و401 أشخاص جرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا من مجموع الاشخاص الذين استكملوا تلقيحهم، كما تم تطعيم 330 ألف و 845 شخصا بلقاح مكون من جرعة واحدة وتلقى 414 ألف و 44 شخصا جرعة واحدة باعتبار اصابتهم بالفيروس سابقا.

وارتفع بذلك اجمالي التلاقيح الى 7 ملايين و212 ألف و 530 جرعة منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في 13 مارس 2021.

وفاق عدد المسجلين بمنظومة “ايفاكس” الى حدود الساعة الثانية بعد الظهر اليوم 6 ملايين و 183 ألف و 620 مسجلا.