كميّات الأمطار المسجلة في عدد من مناطق البلاد خلال الـ24 ساعة المنقضية

سجل عدد من المناطق التونسيّة نزول كميّات متفاوتة من الأمطار خلال الـ24 ساعة الفارطة (من الساعة السابعة من صباح أمس، الثلاثاء، إلى السابعة من صباح الاربعاء، بلغت بحساب المليمتر كالتالي:

ولاية الكاف

قلعة سنان 10 الجريصة 6 الطويرف 6 وادي ملاق 7 الدهماني 1 تاجروين 12 القصور 6 ساقية سيدي يوسف 41 نبر 2 الكاف المحطة 3 الكاف المدينة 6 K13 4

ولاية باجة

تيبار 11 سد كساب 5 سد سيدي سالم 4 باجة المحطة 9 نفزة 11 عمدون 4 باجة المدينة 8 باجة الجنوبية 9

ولاية بنزرت

منزل بورقيبة 17 غزالة 11 العزيب 4 العالية 6 سونين 4 ماطر 11 سجنان 9 تينجة 18 راس الجبل 5 بنزرت 11 غار الملح 7 جومين 25 بنزرت المدينة 11

ولاية جندوبة

وادي مليز 8 بني مطير 11 سد بوهرتمة 20 عين دراهم 12 بوسالم 6 فرنانة 9 جندوبة 15 طبرقة 22 غار الدماء 8 سد بربرة 13 بلطة/بوعوان 5

ولاية زغوان

زغوان 1 بئر مشارقة 1

أهم الظواهر الطبيعية

هبت رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكم/س 83 في طبرقة و76 في الكاف و65 في قبلي والقصرين و61 في تونس قرطاج وتالة وتوزر و58 في جندوبة والبرمة. كما هبت رياح رملية في قبلي.