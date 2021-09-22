حارس يحوّل مركز تكوين مهني للفتيات بالكبارية إلى وكر لبيع الخمر

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالكبارية أمس الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 من إلقاء القبض على حارس ليلي بمركز التكوين المهني للفتيات بالكبارية إثر ضبطه بصدد بيع الخمر خلسة.

وحسب الأبحاث المجراة، فانعددا من سكان المنطقة قدّموا شكايات بسبب ارتياد منحرفين لمركز التكوين ليلا ومغادرته محملين بأكياس مملوءة بقوارير الخمر.

وبتكثيف التحريات تبين أن الحارس الليلي للمركز تولى تحويله الى وكر لترويج الخمور ليتم نصب كمين له ليلة أمس وضبطه متلبسا.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة الأبحاث إلى حين إحالته على أنظار القضاء وفق موزاييك.