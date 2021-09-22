جونسون آند جونسون: اعتماد جرعة معزّزة من لقاح كورونا يحمي بنسبة 94 بالمائة

صفاقس: حجز 400 علبة سجائر مهربة..

عاجل: بلاغ هام لوزارة الداخلية..

محمد عبّو: “رئيس الجمهوريّة فشل في محاربة الفساد.. وقيادات التيّار الديمقراطي لم تتقرّب منه”

حارس يحوّل مركز تكوين مهني للفتيات بالكبارية إلى وكر لبيع الخمر

2021/09/22 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالكبارية أمس الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 من إلقاء القبض على حارس ليلي بمركز التكوين المهني للفتيات بالكبارية إثر ضبطه بصدد بيع الخمر خلسة.

وحسب الأبحاث المجراة، فانعددا من سكان المنطقة قدّموا شكايات بسبب ارتياد منحرفين لمركز التكوين ليلا ومغادرته محملين بأكياس مملوءة بقوارير الخمر.

وبتكثيف التحريات تبين أن الحارس الليلي للمركز تولى تحويله الى وكر لترويج الخمور ليتم نصب كمين له ليلة أمس وضبطه متلبسا.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة الأبحاث إلى حين إحالته على أنظار القضاء وفق موزاييك.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn