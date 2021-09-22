الملعب التونسي يجري تربصا بسوسة استعدادا لدورة الباراج

يجري الملعب التونسي بداية من اليوم والى غاية يوم الجمعة تربصا تحضيريا بمدينة سوسة استعدادا لدورة الباراج الخاصة بالصعود الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسيخوض فريق باردو مباراة ودية يوم الجمعة مع مستقبل الرجيش قبل العودة الى العاصمة.

ويقام التربص بمشاركة 30 لاعبا.

وسيتنافس الملعب التونسي في دورة الباراج مع شبيبة القيروان واولمبيك مدنين والفائز من مباراة ترجي جرجيس ومستقبل قابس من اجل الفوز ببطاقة الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

ويذكر ان المقابلة الفاصلة بين الترجي الجرجيسي ومستقبل قابس ستجرى الاربعاء المقبل فيما تدور مقابلات دورة البارج ايام 2 و6 و9 اكتوبر القادم.

وتنطلق بطولة الرابطة المحترفة الاولى يوم 16 اكتوبر القادم.