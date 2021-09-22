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كوفيد-19: 15 وفاة جديدة جراء كوفيد و1013 إصابة جديدة بالفيروس بتاريخ 20 سبتمبر الجاري

2021/09/22 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت وزارة الصحة، 15 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد 19، مبلغ عنها أوليا يوم 20 سبتمبر الجاري، و1013 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب البلاغ اليومي حول تطورات الوضع الوبائي المتعلق بانتشار فيروس كورونا في تونس الصادر عشية الأربعاء عن الوزراة.

وفيما ارتفع ، حسب الاحصائيات المضمنة في البلاغ، العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة في مارس 2020 وإلى حدود 20 سبتمبر الجاري إلى 24 ألفا و634 وفاة، بلغت نسبة التحاليل الإيجابية لتقصي الفيروس بذات التاريخ 10.9 بالمائة، من جملة 9302 تحليلا تم إنجازه..

وبلغ عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة، 1896 مقيما، من بينها 17 حالة جديدة، تم إيوائها بتاريخ 20 سبتمبرالجاري، فيما بلغت عدد الحالات المقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 372 مريضا من ضمنها 93 حالة جديدة تم إيواؤها بهذه الأقسام بذات التاريخ.

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