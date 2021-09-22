تطاوين: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وصفر حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع إجمالي الاصابات بهذا الفيروس منذ شهر مارس من السنة الماضية، إلى 12461 إصابة مؤكدة.

وتوزعت هذه الإصابات، وفق ما نشرته، اليوم الاربعاء، الادارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية، الى 07 اصابات في معتمدية تطاوين الشمالية، و05 اصابات في معتمدية غمراسن، 03 اصابات في معتمدية رمادة، واصابة واحدة في كل من تطاوين الجنوبية والبئر الاحمر.

ويخضع، حاليا، 07 مصابين الى العلاج والرعاية الطبية في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصاب واحد في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي بغمراسن، ومصاب في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي برمادة.

في المقابل، لم تسجل الادارة الجهوية للصحة خلال 24 ساعة الماضية، اية حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وبذلك استقر العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي الى 495 حالة.

وتتوزع حالات الوفاة، الى 215 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية، و121 حالة وفاة في تطاوين الجنوبية، و83 في غمراسن، و29 في رمادة، و15 في بني مهيرة، و17 في البئر الاحمر، و13 في الصمار، و9 في ذهيبة.