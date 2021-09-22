“توننداكس” ينهي حصة الأربعاء على تراجع بنسبة 5ر0 بالمائة

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، حصة، الأربعاء، متراجعا بنسبة 5ر0 بالمائة ،وليدرك النقطة 99ر7209 وسط معاملات ناهزت 7ر3 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدّر سهم البنك العربي لتونس قائمة الارتفاعات بعد أن زاد سعره بنسبة 8ر3 بالمائة وليقفل على سعر 430ر2 دينار، وسط حجم تداول بقيمة 49 ألف دينار، فيما تقهقر سهم البنك منذ بداية السنة بنسبة 15 بالمائة.

وحذا حذوه سهم “أوروسيكل” ليتطور بنسبة 6ر1 بالمائة ويقفل على سعر 490ر32 ألف دينار محققا معاملات بقيمة 247 ألف دينار.

وكان سهم الشركة التونسية للبنك الأكثر تراجعا خلال الحصة، بنسبة 8ر4 بالمائة مقفلا على سعر 600ر2 دينار مع حجم تبادل قدر ب 82 ألف دينار خلال الحصّة.

وتدحرج سعر سهم الصناعات الكيميائيّة للفليور ،بدوره، بنسبة 7ر3 بالمائة وليقفل على سعر 000ر89 ألف دينار، مراكما أرباحا بقيمة 445 ألف دينار خلال الحصّة.

وكان سهم “تلنات” القابضة الأكثر تداولا خلال الحصة، ليقفل على تراجع 6ر0 بالمائة وسعر 500ر8دينار، مسجلا ت أرباحا بقيمة 492 ألف دينار.