عاجل: شفيق جرّاية و رئيس بلديّة تونس يمثلان أمام القضاء

هام-الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يشرع في صرف الجرايات بداية من غد الجمعة

إجلاء 153 مهاجر من جنسيات مختلفة بعد غرق مركبهم في سواحل جزيرة قرقنة

صادم: العمران..يحاول قتل شقيقه طعنا بالسكين..وهذه التفاصيل..

العثور على ثعبان داخل المدرسة الابتدائية بسيدي بوزيد

2021/09/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكن فريق الإنقاذ التابع للحماية المدنية بسيدي بوزيد اليوم الخميس، 23 سبتمبر 2021، من القضاء على ثعبان ناهز طوله المتر بعد اقتحامه المجموعة الصحية للمدرسة الابتدائيّة ”قارة حديدة” بمعتمديّة سيدي بوزيد الشرقيّة.

وترجع تفاصيل الحادثة وفق ما أكّده مدير المدرسة، محسن مصباحي، لإذاعة موزاييك، أنّ تلميذة تفطّنت صباح اليوم لوجود الثعبان بالمجموعة الصحية فأعملت حارس المؤسسة الإطار التربوي، الذين قاموا بدورهم بمحاصرته إلى حين وصول أعوان الحماية المدنيّة.
واعتبر مدير المدرسة أنّ تسلل الثعبان يرجع بالأساس لتمركز المؤسّسة التربوية بوسط ريفي جبلي وهي على مقربة من أشجار الهندي والجداول المحاذية لجبل قارة حديد.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn