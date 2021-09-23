العثور على ثعبان داخل المدرسة الابتدائية بسيدي بوزيد

تمكن فريق الإنقاذ التابع للحماية المدنية بسيدي بوزيد اليوم الخميس، 23 سبتمبر 2021، من القضاء على ثعبان ناهز طوله المتر بعد اقتحامه المجموعة الصحية للمدرسة الابتدائيّة ”قارة حديدة” بمعتمديّة سيدي بوزيد الشرقيّة.

وترجع تفاصيل الحادثة وفق ما أكّده مدير المدرسة، محسن مصباحي، لإذاعة موزاييك، أنّ تلميذة تفطّنت صباح اليوم لوجود الثعبان بالمجموعة الصحية فأعملت حارس المؤسسة الإطار التربوي، الذين قاموا بدورهم بمحاصرته إلى حين وصول أعوان الحماية المدنيّة.

واعتبر مدير المدرسة أنّ تسلل الثعبان يرجع بالأساس لتمركز المؤسّسة التربوية بوسط ريفي جبلي وهي على مقربة من أشجار الهندي والجداول المحاذية لجبل قارة حديد.