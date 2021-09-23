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وزارة التربية تدعو منظوريها المعنيين بالتلقيح ضد فيروس كورونا إلى الإقبال بكثافة على مراكز التلقيح الأحد المقبل

2021/09/23 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

دعت وزارة التربية اليوم الخميس، كافة منظوريها من التلاميذ البالغة أعمارهم 15 سنة فما فوق والذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا يوم الأحد 29 أوت الماضي وغيرهم من مختلف الفئات العمرية سواء المسجلين بمنظومة ايفاكس أو غير المسجلين، إلى الإقبال بكثافة على عمليات التلقيح خلال اليوم السادس من عمليات التلقيح المكثف بمختلف الولايات يوم الأحد 26 سبتمبر الجاري، من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء.
وحثت الوزارة في بلاغ لها عشية اليوم، المسجلين في منظومة ايفاكس من مختلف الفئات العمرية والذين لم يتلقوا جرعة أولى من التلقيح ضد كوفيد ومنظوريها الذين تجاوزوا سن الأربعين وغير المسجلين بمنظومة “ايفاكس”، إلى الإقبال بكثافة أيضا على مراكز التلقيح التي ستضبط لاحقا بالتنسيق بين مصالح وزارة التربية ووزارة الصحة.
وسيتم توجيه إرساليات قصيرة لاستدعاء المعنيين بالتلقيح تتضمن اسم مركز التلقيح المحدد وموعد التلقيح.
وعقد المكلف بتسيير وزارة الصحة علي المرابط أمس الأربعاء اجتماعا بالولاة والمديرين الجهويين عبر تقنية التخاطب عن بعد، لمزيد التنسيق بين السلط الجهوية والمحلية مع مختلف الأطراف المتداخلة لإنجاح اليوم السادس من عمليات التلقيح المكثف يوم الأحد المقبل والتي ستنطلق بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء.
ويذكر أن عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا بلغ بتاريخ 22 سبتمبر الجاري نحو 3 مليون و325 ألف شخص.

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