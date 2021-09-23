المهدية/كورونا: النسبة اليومية للعينات الإيجابية تنزل إلى مستوى 6 بالمائة مع تسجيل 14 إصابة جديدة من بين 226 عينة

نزلت النسبة اليومية للعينات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد بالمهدية، الخميس، إلى مستوى 6 بالمائة، بعد أن سجلت الدوائر الصحية 14 إصابة جديدة من بين 226 عينة تم اختبارها.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 5 بملولش و4 بقصور الساف وإصابتين (02) بالشابة وإصابة واحدة بكل من المهدية والسواسي وأولاد الشامخ.

وتماثل، في المقابل، 59 مصابا بالفيروس التاجي ليرتفع إجمالي حالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، إلى 24030 حالة من أصل 25297 إصابة من بينها 746 حالة وفاة و521 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1222 مواطنا، اليوم، تلقيحا مضادا للفيروس ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 229024 من بينهم 92155 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.