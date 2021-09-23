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وزارة التعليم العالي: فتح مناظرة في 1130خطة انتداب باحثين ومدرسين باحثين بعنوان سنة 2021 بالمؤسسات الجامعية ومراكز البحث

2021/09/23 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة صيود، اليوم الخميس، عن ترخيص وزارة المالية بفتح مناظرة في 1130خطة انتداب باحثين ومدرسين باحثينبعنوان سنة 2021 في كافة المؤسسات الجامعية ومراكز البحث.
وأفادت ألفة بن عودة صيود في مقطع فيديو نشرته وزارة التعليم العالي على صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، اليوم الخميس، بإدراج جزء من الانتدابات في قانون المالية لسنة 2021 متمثل في 330 خطة، لافتة إلى أنه سيتم تسوية 800 خطة اضافية بمقتضى اعتمادات تكميلية أو في إطار قانون المالية التكميلي.
وأكدت الوزيرة أن ملف الدكاترة المعطلين عن العمل كان من بين أهم الملفات التي عملت على حلها الوزارة من أجل ضمان حقهم في التشغيل والدفاع عن الجامعة التونسية والحفاظ على مكتسباتها، لافتة إلى الجلسات الماروطنية التي عقدتها الوزارة مع وزارتي الوظيفة العمومية والمالي.
ويذكر أن تم إبرام اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في أفريل الفارط يقضي بانتداب 3000 حامل شهادة دكتوراه موزعة على ثلاث سنوات متتالية بداية من سنة 2021 بالإضافة إلى نشر شبكة تقييم مصادق عليها من قبل كافة أعضاء اللجنة قبل تسلم ملفات المترشحين، والعمل على إرساء لجنة وطنية للنظر في الطعون المتعلقة بأعمال لجان الانتداب والترقية، فضلا عن تكوين لجنة متابعة بخصوص ملف الدكاترة المعطلين عن العمل وتطبيق النقاط الواردة في المحضر.

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