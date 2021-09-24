بن عروس: تقلص عدد الحالات النشيطة المصابة بفيروس “كورونا” الى 100 حالة

تقلص عدد الحالات النشيطة التي ماتزال حاملة لفيروس “كورونا” في ولاية بن عروس إلى 100 حالة بعد أن كان في نهاية الشهر المنقضي في حدود ال700 حالة.

كما استقر معدل الحالات الايجابية، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالجهة فتحي اللطيف (وات)، في حدود ال10 بالمائة من إجمالي عدد العينات المرفوعة للتحليل، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما يعود الى تقلص عدد الحالات المصابة وبالتالي نسبة العدوى الأفقية وبلوغ مستويات هامة في تقديم الجرعات لمختلف الشرائح والفئات.

ووفق إحصائيات الإدارة الجهوية للصحة، فقد وصل عدد المواطنين الملقحين بجرعة واحدة إلى حدود يوم أمس الخميس 361097 شخصا، كما بلغ عدد الذين أتموا التلقيح 274658 شخصا ليتجاوز المعدل العام للتلاقيح نسبة ال50 بالمائة.

في نفس السياق، تقلص عدد المقيمين بالمستشفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 17 مقيما وتقلصت نسبة إشغال أسرّة الاوكسيجين إلى 21 بالمائة في الوقت الذي لم تسجل فيه الجهة اي حالة وفاة بسبب الفيروس وذلك لليوم الرابع على التوالي.