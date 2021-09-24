المهدية: عدد الحالات الحاملة لفيروس كورونا المستجد تتراجع إلى 463 حالة بعد تعافي 76 مصابا

نزل عدد الحالات النشطة (الحاملة لفيروس كورونا المستجد) بالمهدية، الجمعة، إلى 463 حالة، بعد أن أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ271 عينة تعافي 76 مصابا.

وكشفت نفس النتائج تسجيل حالة وفاة واحدة و18 إصابة جديدة، وهو ما يعادل 7 بالمائة من جملة العينات المختبرة، فيما تراجعت نسبة إشغال أسرة الانعاش إلى 93 بالمائة.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 5 بقصور الساف و3 بكل من الشابة والسواسي وإصابتين (02) بكل من شربان والمهدية والجم إلى جانب إصابة واحدة بهبيرة.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25315 إصابة بالفيروس التاجي منها 24105 حالة شفاء و747 حالة وفاة و463 حالة نشطة.

وتلقى 1111 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 230 ألفا و135 من بينهم 92 ألفا و635 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.