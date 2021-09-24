صفاقس : تسجيل 4 وفيات و19 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” .

سجلت ولاية صفاقس، خلال ال24 ساعة الاخيرة، 4 وفيات جراء الاصابة بفيروس س”كورونا”، و19 اصابة جديدة بالفيروس، مقابل تماثل 16 شخصا للشفاء، وذلك من اصل 218 تحاليلا مخبريا ، اجريب امس الخميس، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة، والتي شهدت نسبة ايجابيتها تقلصا ملحوظا قدرت ب8 فاصل 71 بالمائة.

وباعتماد هذه الحصيلة المحينة حول تطور الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الواردة في البلاغ، الصادر، اليوم الجمعة، عن الإدارة الجهوية للصحة، يرتفع العدد الجملي للوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية بالجهة، إلى 1728 حالة وفاة، والاصابات إلى 56 ألفا و457 إصابة، من ضمنها 54 ألفا و482 حالة شفاء.

وحول طاقة الإيواء بالمستشفيات والمصحات الخاصة لمرضى “كوفيد-19″، تشير المعطيات الواردة في ذات البلاغ، الى أنه يقيم حاليا 24 مصابا بأقسام العناية المركزة، و77 بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، مقابل 17 مصابا بالمصحات الخاصة.

وبخصوص نسبة تقدّم الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد-19” بجهة صفاقس، أظهر تقرير الإدارة الجهوية للصحة، أن العدد الجملي للمنتفعين بالتلاقيح بمختلف المراكز بالجهة، بلغ بين يومي 22 و23 سبتمبر الجاري 774 ألفا و600 منتفعا، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس 2021 .