الرابطة 2- المقابلة الفاصلة للتاهل لباراج الصعود بين ترجي جرجيس ومستقبل قابس يوم 29 سبتمبر الجاري بملعب البئر الاحمر

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان المقابلة الفاصلة بين الترجي الرياضي الجرجيسي ومستقبل قابس لتحديد الفريق الرابع الذي سيشارك في دورة الصعود للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ستجري يوم الأربعاء 29 سبتمبر الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال بملعب البئر الاحمر بتطاوين

واوضحت الجامعة انه في حال التعادل في الوقت القانوني سيتم اللجوء مباشرة الى ركلات الترجيح لتحديد الفائز

ويذكر ان الفريق الفائز سيشارك في باراج الصعود مع فرق الملعب التونسي وشبيبة القيروان واولمبيك مدنين