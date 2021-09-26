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بن عروس/كورونا: تلقيح 11096 شخصا إلى حدود الساعة الواحدة بعد الظهر

2021/09/26 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، الدكتور فتحي اللطيف، اليوم الأحد، إن 11096 شخصا في ولاية بن عروس تلقوا، إلى حدود الساعة الواحدة بعد الظهر، تطعيمهم ضد فيروس كورونا، خلال اليوم الوطني السادس للتلقيح المكثف.

واعتبر اللطيف هذا المعدل “إيجابيا بالنظر لتوافد أعداد كبيرة خلال هذه الفترة، سواء بالنسبة للكهول (3492 شخصا) أو بالنسبة للشباب (7604)، أو بالنظر لعدد المقبلين على مراكز التلقيح المفتوحة منذ انطلاق عمل المراكز هذا الصباح في استقبال الراغبين في تلقي تطعيمهم ضد الفيروس، مرجحا أن يتضاعف العدد خلال الساعات القادمة.

يذكر أن الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس خصصت 12 مركزا في هذا اليوم الوطني للتلقيح المكثف، موزعة على عدد من المعاهد ودور الشباب والثقافة وقاعات البلديات، إضافة إلى المراكز القارة المفتوحة منذ انطلاقة الحملة.

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