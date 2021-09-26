مدنين : تطعيم 18687 شخصا في اليوم الوطني السادس للتلقيح المكثف

بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا جرعات لقاح فيروس كورونا في اليوم الوطني السادس للتلقيح المكثف بمراكز التلقيح والبالغ عددها بولاية مدنين 15 مركزا 18687 شخصا وهو عدد مقبول وفق المدير الجهوي للصحة بمدنين جمال الدين حمدي.

وتوزع عدد الملقحين حسب الفئة العمرية بين 11404 من الشباب بين 15 و39 سنة الذين تلقوا لقاح فايزر و7283 شخصا من الذين تجاوزا سن الاربعين وتم تطعيمهم بلقاح استرازينكا.

وسجل معهد حومة السوق اكبر نسبة اقبال بعدد 2500 ملقح ومعهد مدنين بعدد ملقحين بلغ 2270 فيما جاء معهد بني خداش في ادنى الترتيب في نسبة المقبلين على التلقيح اذ تلقى 439 شخصا فقط تلاقيحهم.