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بن عروس : 37673 اجمالي عدد الملقحين في اليوم الوطني السادس للتلقيح المكثف

2021/09/26 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

بلغ اجمالي عدد الملقحين في اليوم الوطني السادس للتلقيح المكثف في ولاية بن عروس اليوم الاحد 37 الفا و673 شخصا وفق ما أفاد به “وات” مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة الدكتور فتحي اللطيف .
ويتوزع عدد الذين تلقوا التطعيم في هذا اليوم على 10177 للشباب و27496 للكهول وذلك بنسب متفاوتة في المراكز المفتوحة .
وشهدت جهة المروج اعلي نسبة في عدد المطعمين ضد الفيروس ب6567 شخصا تليها جهة مرناق بـ 4073 شخصا ثم المحمدية بـ 3930 شخصا .
يذكر ان الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس خصصت 12 مركزا في هذا اليوم الوطني للتلقيح المكثف موزعين على عدد من المعاهد ودور الشباب والثقافة وقاعات البلديات اضافة الى المراكز القارة المفتوحة منذ انطلاقة الحملة .

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