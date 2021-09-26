قابس : تطعيم 18269 مواطنا ومواطنة

بلغ العدد الجملي للمواطنين الذين قاموا بالتلقيح في اليوم السادس من التلقيح المكثف ضد فيروس كورونا وفق المعطيات التي تحصل عليها مراسل ” وات ” من قاعة العمليات التي تم تركيزها يمقر الولاية 18269 مواطنا ومواطنة.

وقد تلقى اليوم 9378 مواطنا ومواطنة الجرعة الثانية من التلقيح وهو ما يمثل نسبة 74.11 بالمائة من جملة الأشخاص المعنيين بإتمام هذه الجرعة في هذا اليوم والبالغ عددهم 12654 شخصا .

كما تم في اليوم السادس من التلقيح المكثف ضد كوفيد 19 تطعيم 8891 مواطنا من مختلف الفئات العمرية بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا.