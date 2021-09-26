قبلي:تطعيم 7916 شخصا خلال اليوم الوطني السادس للتلقيح المكثف

بلغ العدد الجملي للمطعمين بمختلف مراكز التلقيح بولاية قبلي خلال اليوم الوطني السادس للتلقيح المكثف 7916 شخصا وفق ما اكده المدير الجهوي للصحة “سمير مرزوق” لوات مشيرا الى ان 4088 شخصا من بينهم تلقى اليوم الجرعة الاولى من التطعيم فيما تلقى 3828 شخصا الجرعة الثانية من اجمالي 6031 مسجلا لتلقي هذه الجرعة اليوم

واوضح المصدر ذاته ان توزيع الملقحين بمختلف الجرعات حسب الفئات العمرية يظهر تلقي 1351 شخصا للتلقيح من الفئة العمرية ما بين 15 و17 سنة فيما تم تلقيح 3876 شخصا من الفئة العمرية ما بين 18 و39 سنة علاوة على تلقي 2689 شخصا للتطعيم من الفئة العمرية ما فوق 40 سنة