وزارة الصحة: إجراء أكثر من 556 ألف عملية تلقيح ضد فيروس كورونا خلال اليوم السادس للتلقيح المكثف

أمّنت الفرق الصحية، على مدى اليوم الوطني السادس للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا، اليوم الأحد إجراء 556 ألف و67 عملية تلقيح ، وفق ما أفادت به خلية متابعة عملية التلقيح بالوزارة.

وتصدرت ولاية تونس المرتبة الأولى في عدد الملقحين بأكثر من 51 ألفا و141 جرعة تلتها ولاية صفاقس ب50 ألفا و994 جرعة ثم نابل بأكثر من 48 ألف عملية تلقيح.

وتوزعت باقي الجرعات المستغلة في عملية التلقيح بين 38260 تم تطعيمها في ولاية سوسة و11875بولاية سليانة، فيما لم تتجاوز هذه الكمية 10آلاف جرعة بولايات الكاف (9938) وقبلي (7916) وزغوان (7738)و كانت أدناها في كل من تطاوين ب(3305)وتوزر (4425).

وقد وجهت الوزارة الدعوة الى 875 ألف مواطن لتلقي التطعيم ضد كورونا اليوم من بين المسجلين في منظومة التسجيل عن بعد ” ايفاكس” ولم يحضروا للحصول على الجرعة الأولى رغم دعوتهم في الأيام السابقة، كما شملت الأشخاص المعنيين بتلقي الجرعة الثانية ضمن الفئتين العمريتين من 15سنة الى 39سنة ومن 40 سنة فما فوق، ممن تلقوا الجرعة الأولى يوم 29 أوت الماضي.

ومكنت الوزارة غير المسجلين مسبقا من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق من الحضور بمراكز التلقيح من تلقي التطعيم بعد تسجيلهم بهذه المراكز.