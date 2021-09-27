قابس- كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و22 إصابة جديدة

سجلت ولاية قابس حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” ارتفع بموجبها عدد الوفيات الناجمة عن الوباء الى 645 حالة، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران.

وأضاف جبران، في تصريح لـ”وات”، أن الادارة الجهوية للصحة بقابس تلقت نتائج 201 تحليلا أجري على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا” والتي أكدت تسجيل 22 إصابة جديدة موزّعة الى 7 اصابات بكل من قابس الجنوبية وقابس المدينة، و03 اصابات بغنوش، واصابتين بكل من مارث ووذرف، واصابة واحدة بالمطوية.

وأوضح أن العدد الجملي لحالات الشفاء قد بلغ إلى غاية اليوم 21 ألفا و875 حالة من بين إجمالي 22 ألفا و113 إصابة مسجّلة منذ بداية الجائحة، فيما يبلغ حاليا العدد الجملي لحالات العدوى النشطة 238 حالة تتوزع الى 91 حالة بقابس الجنوبية، و51 بمارث، و30 بوذرف، و19 بقابس المدينة، و16 بالحامة، و10 حالات بقابس الغربية، و9 بالمطوية، و6 بمطماطة الجديدة، و5 بغنوش.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 59 اصابة لكل 100 الف ساكن، فيما يبلغ عدد المرضى المقيمين بأقسام “كوفيد 19” بمختلف مستشفيات الجهة 24 مريضا من بينهم 3 مرضى يقيمون بوحدة الانعاش بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجامعي بقابس.