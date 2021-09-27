وزارة الصحة/كورونا: تسجيل 4 حالات وفاة وتراجع نسب التحاليل الإيجابية إلى ما دون 8 في المائة

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، بعنوان يوم أمس الأحد 26 سبتمبر الجاري، و197 تحليلا إيجابيا من مجموع 2290 تحليلا مخبريا، في حين بلغت نسبة التحاليل الايجابية 7 فاصل 82 في المائة.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الإثنين، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 24 ألفا و794 حالة وفاة.

وذكرت البلاغ أن عدد المتعافين من هذا الفيروس، يوم أمس، بلغ 394 شخصا، ليبلغ بذلك العدد الجملي للمتعافين 673 ألفا و438 شخصا.

كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، بلغ 1619 مصابا، من بينهم 7 حالات جديدة، وأن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 311، في حين يخضع 89 مريضا للتنفس الاصطناعي.

من جهة أخرى، نشرت وزارة الصحةرسوما بيانية تعلقت بتوزيع عدد الوفيات المبلغ عنها حسب تاريخ الوفاة من 13 الى 26 سبتمبرالجاري، والتي أشارت إلى تراجع في عدد الوفيات جراء كورونا.

كما أوضحت في بلاغها أن عدد الوفيات الذي يتم نشره يوميا يمثل عدد الوفيات المبلغ عنها في اليوم ذاته، ويشمل الوفيات التي حصلت في 24 ساعة الماضية المبلغ عنها في اليوم نفسه، وتلك التي حدثت في الأيام السابقة ولم يتم الإعلان عنها في الإبان.