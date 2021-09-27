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تقلص عدد الرحلات على خطي المترو 2 و 5 ب72 سفرة يوميا بسبب عمليات التخريب

2021/09/27 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سيتقلص عدد الرحلات اليومية على خطي المترو الخفيف 2 و 5 ب72 سفرة (36 سفرة ذهابا و36 سفرة ايابا) بعد تعطل 6 عربات مترو بسبب عمليات تخريب من قبل عدد من المواطنين، وفق ما كشفته شركة النقل بتونس

واوضحت الشركة في بلاغ لها، الاثنين، ان عددا من عربات المترو التي أمّنت السفرات المسائية يومي السبت والأحد 25 و26 سبتمبر الجاري على الخطين 2 و5 تعرضت إلى عمليات رشق بالحجارة ممّا أسفر عن تهشيم عدد من اللوحات البلّورية.

وتبعا لذلك، تعذّر إلى حد اليوم إعادة استغلال العربات الست (3 عربات مزدوجة) الرابضة بالمستودعات جراء هذه الأحداث في انتظار اقتناء اللوحات البلّورية اللازمة نظرا لما تستوجبه من إجراءات إدارية بعد نفاذ المخزون بسبب تتالي عمليات التهشيم في الفترة الأخيرة، وفق الشركة.

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