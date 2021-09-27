توننداكس يستهل معاملات الأسبوع مرتفعا بنسبة 4ر0 بالمائة

استهل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، معاملات الأسبوع على وقع إيجابي، بعد أن أنهى معاملات الأسبوع الماضي على شبه إستقرار، مرتفعا بنسبة 4ر0 بالمائة ليدرك النقطة 03ر7285 وسط معاملات ناهزت 6ر4 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدر سهم الخطوط التونسية قائمة الارتفاعات، بعد أن زاد سعره بنسبة 1ر4 بالمائة وليقفل على سعر 510ر0 دينار، وسط حجم تداول ضعيف بقيمة 4 آلاف دينار.

و تطور سهم البنك العربي الدولي خلال الحصة بنسبة 9ر2 بالمائة وليقفل على سعر 64 دينار، وسط حجم تبادل قدر 4ر2 مليون دينار،أي بنسبة 53 بالمائة من معاملات الحصة.

في المقابل تراجع سهم الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين “ستار” بنسبة 5ر4 بالمائة وليقفل على سعر 600ر111 دينار، وسط حجم تداول هزيل بقيمة ألف دينار،وليحقق الرائد في شركات التأمين في تونس إرتفاعا منذ بداية السنة بنسبة 5ر4- بالمائة.

كما تدحرج سعر سهم الشركة التونسية لصناعة الورق ،بدوره، بنسبة 9ر0 بالمائة وليقفل على سعر 490ر5 دينار، وسط حجم تبادل بقيمة 9 آلاف دينار.