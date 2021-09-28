الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم – الترجي الرياضي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بملاقاة امل حمام سوسة

يستهل الترجي الرياضي حملة الدفاع عن لقبه بالتباري مع امل حمام سوسة الصاعد حيدثا الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في حمام سوسة لحساب الجولة الاولى (المجموعة الاولى) في بطولة موسم 2021-2022 وذلك على ضوء الروزنامة التي سحبت اليوم الثلاثاء.

ويذكر ان البطولة ستقام بنظام جديد بعد ان تقسيم الفرق المشاركة الى مجموعتين في المرحلة الاولى سيصعد في اعقابها اصحاب المراكز الثلاثة الاولى من كل مجموعة الى مرحلة “البلاي اوف” مع نقاط حوافز 3 ن و2ن و1ن فيما ينزل صاحبا المركز الثامن الى الرابطة المحترفة الثانية.

وتخوض الفرق الاربعة اصحاب المركزين السادس والسابع من كل مجموعة مرحلة “البلاي اوت” مع نقطة حوافز لصاحب المركز السادس من كل مجموعة في حين تخوض الفرق الاربعة الاخرى اصحاب المركزين الرابع والخامس من كل مجموعة مقابلات ترتيبية.

وتنطلق بطولة الرابطة المحترفة الاولى يوم 16 اكتوبر القادم.

وفي ما يلي روزنامة مقابلات المرحلة الاولى:

// المجموعة الاولى

الجولة الأولى:

الأمل الرياضي بحمام سوسة – الترجي الرياضي التونسي / الاتحاد الرياضي ببن قردان – النادي الرياضي بحمام الأنف / الاتحاد الرياضي بتطاوين – النادي الرياضي البنزرتي / النادي الرياضي الصفاقسي – النجم الرياضي بالمتلوي

الجولة الثانية:

النجم الرياضي بالمتلوي – الاتحاد الرياضي ببن قردان / الترجي الرياضي التونسي – النادي الرياضي الصفاقسي / النادي الرياضي بحمام الأنف – الاتحاد الرياضي بتطاوين / النادي الرياضي البنزرتي – الأمل الرياضي بحمام سوسة

الجولة الثالثة:

الأمل الرياضي بحمام سوسة – النادي الرياضي بحمام الأنف / الاتحاد الرياضي بتطاوين – النجم الرياضي بالمتلوي / الاتحاد الرياضي ببن قردان – النادي الرياضي الصفاقسي / النادي الرياضي البنزرتي – الترجي الرياضي التونسي

الجولة الرابعة:

النجم الرياضي بالمتلوي – الأمل الرياضي بحمام سوسة / الاتحاد الرياضي ببن قردان – الترجي الرياضي التونسي / النادي الرياضي بحمام الأنف – النادي الرياضي البنزرتي / النادي الرياضي الصفاقسي – الاتحاد الرياضي بتطاوين

الجولة الخامسة:

الترجي الرياضي التونسي – النادي الرياضي بحمام الأنف / الأمل الرياضي بحمام سوسة – النادي الرياضي الصفاقسي / الاتحاد الرياضي بتطاوين – الاتحاد الرياضي ببن قردان / النادي الرياضي البنزرتي – النجم الرياضي بالمتلوي

الجولة السادسة:

الاتحاد الرياضي ببن قردان – الأمل الرياضي بحمام سوسة / النادي الرياضي الصفاقسي – النادي الرياضي البنزرتي / النجم الرياضي بالمتلوي – النادي الرياضي بحمام الأنف / الاتحاد الرياضي بتطاوين – الترجي الرياضي التونسي

الجولة السابعة:

الترجي الرياضي التونسي – النجم الرياضي بالمتلوي / النادي الرياضي البنزرتي – الاتحاد الرياضي ببن قردان / النادي الرياضي بحمام الأنف – النادي الرياضي الصفاقسي / الأمل الرياضي بحمام سوسة – الاتحاد الرياضي بتطاوين

// المجموعة الثانية

الجولة الاولى:

مرشح دورة الباراج – الاولمبي الباجي / النادي الافريقي – مستقبل الرجيش / الاتحاد المنستيري – هلال الشابة / مستقبل سليمان – النجم الساحلي.

الجولة الثانية:

النجم الساحلي – النادي الافريقي / الاولمبي الباجي – مستقبل سليمان / مستقبل الرجيش – الاتحاد المنستيري / هلال الشابة – مرشح دورة الباراج.

الجولة الثالثة:

مرشح دورة الباراج – مستقبل الرجيش / الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي / النادي الافريقي – مستقبل سليمان / هلال الشابة – الاولمبي الباجي.

الجولة الرابعة:

النجم الساحلي – مرشح دورة الباراج / النادي الافريقي – الاولمبي الباجي / مستقبل الرجيش – هلال الشابة / مستقبل سليمان – الاتحاد المنستيري.

الجولة الخامسة:

الاولمبي الباجي – مستقبل الرجيش / مرشح دورة الباراج – مستقبل سليمان / الاتحاد المنستيري – النادي الافريقي / هلال الشابة – النجم الساحلي.

الجولة السادسة:

النادي الافريقي – مرشح دورة الباراج / مستقبل سليمان – هلال الشابة / النجم الساحلي – مستقبل الرجيش / الاتحاد المنستيري – الاولمبي الباجي.

الجولة السابعة:

الاولمبي الباجي – النجم الساحلي / هلال الشابة – النادي الافريقي / مستقبل الرجيش – مستقبل سليمان / مرشح دورة الباراج – الاتحاد المنستيري

ملاحظة: تقام دورة الباراج من 2 الى 9 اكتوبر بمشاركة الملعب التونسي وشبيبة القيروان ونادي اولمبيك مدنين والفائز من مباراة الترجي الجرجيسي ومستقبل قابس التي تجرى غدا.