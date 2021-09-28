اللجنة العلمية لمجابهة كورونا توافق على الشروع في تطعيم الفئة العمرية 75 سنة فما فوق بالجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19

وافقت اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، في اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، على الشروع في تطعيم الفئة العمرية 75 سنة فما فوق بالجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19، وفق ما صرحت به الناطقة الرسمية باسم اللجنة، جليلة بن خليل.

ولفتت بن خليل، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى أن التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا سينطلق قريبا لفائدة كبار السن البالغين 75 سنة فأكثر لتعميمه لاحقا على الفئة العمرية من 50 سنة فأكثر.

وأضافت إن عمليات التطعيم بالجرعة الثالثة ستشمل أيضا الاشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مرتبطة بنقص المناعة، ثم ستتوسع لتشمل بقية أصحاب الامراض المزمنة، الى جانب مهنيي الصحة، الذين مرت فترة زمنية على تلقيهم التطعيم منذ انطلاق الحملة في شهر مارس 2021.

وذكرت، في ذات السياق، أن اجتماع اللجنة العلمية لمجابهة كورونا خصص في جزء منه لتدارس مسألة تعديل نوع اللقاح للاشخاص المسافرين، لافتة الى اضافة خانة “المسافرون” بمنظومة “ايفاكس” التي تمكن الشخص الذي يرغب في السفر من التسجيل لاختيار نوع التلقيح المعتمد في البلد الذي يعتزم السفر اليه.

وأشارت الى أنه يمكن للراغبين في السفر التسجيل حاليا في خانة “المسافرون” لتتولى لاحقا لجنة من المختصين دراسة مطالبهم وتحديد نوع اللقاح المطلوب في البلد الذي سيسافرون اليه، واعلامهم بموعد تلقي هذا اللقاح.

يشار الى ان رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح هاشمي الوزير كان أعلن في تصريح ل(وات) أمس الاثنين أن وزارة الصحة تنطلق خلال الأيام القادمة في تقديم الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لفائدة الفئة العمرية 50 سنة فما فوق المسجلين في منظومة “ايفاكس” والذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.