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بعد ارتفاع سعر برميل النفط-سعيدان يؤكد: مراجعة أسعار المحروقات ضرورة قصوى وستكون بمبلغ كبير جدا

2021/09/29 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

اعتبر الخبير الاقتصادي، عزي الدين سعيدان، أن مراجعة أسعار المحروقات في تونس أصبحت ضرورة قصوى خاصة في ظل الارتفاع الكبير لسعر برميل النفط.

وأضاف سعيدان اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، في تصريح لشمس اف ام أن ميزانية الدولة لا تتحل الارتفاع في سعر برميل النفط.

ولفت المتحدث إلى أنه عند مراجعة أسعار المحروقات بتطبيق نسبة الـ5 بالمائة على زيادة سعر البرميل منذ آخر تعديل فإن المبلغ سيكون كبير جدا والوضع الاجتماعي حسّاس والوضع السياسي حساس.

وكانت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، أعلنت في أفريل الماضي عن رفع قيمة التعديل الشهري لسعر البيع العموم للمواد البترولية، في إطار آلية تعديل أسعار المحروقات، الى 5 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل به منذ آخر تعديل وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.

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