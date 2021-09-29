مدنين: الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا في تحسن متواصل

يتواصل الوضع الوبائي بولاية مدنين في تحسن مستقر بتحسن مختلف المؤشرات وخاصة منها تراجع الوفايات بسبب الاصابة بفيروس “كورونا” الى حالة وفاة واحدة لليوم الثاني على التوالي مقابل معدل لم يقل عن 6 وفايات يومية في الايام الماضية، مع تراجع الحالات المؤكدة اليومية الى 25 اصابة محلية جديدة يوم امس، ليبلغ اجمالي الوفايات 1135 حالة وفاة والاصابات المحلية 32453 اصابة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.

وبين العنز ل(وات) ان الاصابات الجديدة جاءت من جملة 1153 عينة خضعت للتحليل بين سريعة ومخبرية لتتراجع نسبة الحدوث الى عددها الادنى 3 بالمائة في حين توزعت هذه الاصابات بين حومة السوق ب6 اصابات وكل من جرجيس ومدنين الشمالية والجنوبية ب5 اصابات و3 اصابات بميدون واصابة واحدة ببن قردان، دون ان تسجل معتمديات اجيم وبني خداش وسيدي مخلوف اية اصابة.

وارتفعت حالات الشفاء الى 30969 حالة شفاء بتسجيل 25 حالة شفاء جديدة منها 8 حالات بحومة السوق و5 حالات بمدنين الشمالية و4 حالات بجرجيس و3 حالات بميدون وحالتي شفاء ببن قردان وحالة شفاء واحدة بكل من مدنين الجنوبية وبني خداش وسيدي مخلوف واجيم.