وزارة التربية تقوم بسحب ثلاثة عناوين بعد ان أدرجت سهوا ضمن القائمة الرسمية للكتب المعتمدة خلال السنة الدراسية الحالية

أفاد رئيس برنامج المرحلة الابتدائية بوزيد النصيري، اليوم الأربعاء، أن وزارة التربية قامت بسحب ثلاثة عناوين تتعلق بكراسات أنشطة أو تمارين تخص اللغة الفرنسية للسنة ثانية ابتدائي، و اللغة الأنقلزيية للسنتين الرابعة والخامسة أساسي،بعد أن أدرجت سهوا ضمن القائمة الرسمية للكتب المعتمدة خلال السنة الدراسية الحالية.

وأوضح النصيري، تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أن الكراسات التي تم سحبها هي كراسات أنشطة مخصصة لدعم مكتسبات التلاميذ منذ سنة 2019 وقد ارتأت الوزارة عدم اعتمادها وذلك تناغما مع مخرجات النتائج النهائية لمراجعة ومواءمة البرامج الرسمية الخاصة بالمرحلة الابتدائية التي تمت خلال هذه السنة بعد العودة إلى نظام الدراسة العادي و التخلي عن نظام تداول اللأفواج بعد مرور مرحلة أزمة كوفيد 19 للسنتين الماضيتين.

وبين أنه تم سحب هذه الكراسات، التي لا تنمي إلى القائمة الرسمية للكتب المعتمدة خلال السنة الدراسية الحالية في إطار تخفيف الضغط البيداغوجي على التلميذ ورأفة بميزانية الأولياء، مشيرا إلى أنها لا تتمتع بالدعم المالي للدولة حتى تكون أسعارها في المتناول وقد تم سحبها حتى لا تدرج هباء ضمن المقتنيات المدرسية الإجبارية للتلميذ

ودعا النصيري جميع الأولياء الذين قاموا باقتناء هذه الكراسات من فروع المركز الوطني البيداغوجي إلى إرجاعها إلى هذا المركز من ثمة استرجاع ثمنها ،مشيرا إلى أنه تم طبع 2000 نسخة فقط من هذه الكراسات حيث يقدر ثمن كراس الأنشطة و تمارين الخاص باللغة الفرنسية للسنة ثانية ابتدائي يبلغ 2200 مليما ، بينما يبلغ ثمن كراس الأنشطة و تمارين الخاص باللغة الأنقليزية للسنة رابعة أساسي 1800 مليما و 2500 مليما بالنسبة للسنة خامسة.