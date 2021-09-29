توننداكس” يتخذ منحى تصاعديا مع اقفال حصة الأربعاء مرتفعا ب 3ر0 بالمائة”



– أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، معاملات، الأربعاء، مرتفعا بنسبة 3ر0 بالمائة ،وليدرك النقطة 24ر7266 وسط معاملات ناهزت 9ر3 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

واحتل سهم شركة الإيجار العربية لتونس قائمة الارتفاعات، بعد أن زاد سعره بنسبة 6ر5 بالمائة مقفلا على سعر 890ر1 دينار، وسط حجم تداول قدر ب 50 ألف دينار.

وكان سهم البنك الوطني الفلاحي الأكثر تداولا خلال الحصة بنسبة 2ر3 بالمائة منهيا على سعر 730ر7 دينار فيما راكم أرباحا بقيمة 477 ألف دينار، أي بنسبة 12 من تداولات الحصة.

في المقابل، تراجع سهم “بي هاش بنك” بنسبة 2ر4 بالمائة وسعر 370ر1 دينار، دون تسجيل أي تبادل فيما تدحرج سعر سهم الصناعات الكيميائيّة للفليور بما قدره 2ر3 بالمائة وما يعادل 010ر88 ألف دينار وليستحوذ السهم على أرباح بقيمة 66 ألف دينار.

وتظهر معطيات “التونسية للأوراق المالية” ان سهم مجمع “وان تاك” القابضة كان الأكثر حيوية خلال الصحة محققا زيادة قدرها 8ر1 بالمائة وليقفل على سعر 14 دينار فيما سجل السهم أرباحا بقيمة 649 ألف دينار أي بنسبة 20 بالمائة من مداولات الحصة