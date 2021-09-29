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بن عروس: إلقاء القبض على احد مروجي الأقراص المخدرة أمام احد المدارس الإعدادية

2021/09/29 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، اليوم الاربعاء، بالاحتفاظ بأحد مروجي الأقراص المخدرة، بعد نصب كمين له أمام احد المدارس الابتدائية بمنطقة بومهل، وبحوزته مجموعة من هذه الأقراص.
وفي إطار التصدي لظاهرة ترويج المواد المخدرة، وعلى إثر ورود معلومات على فرقة الأبحاث والتفتيش ببن عروس، مفادها قيام منحرف بترويج الأقراص المخدرة في صفوف الوسط التلمذي، تم القيام بالتحريات اللازمة من اجل رصد ذي الشبهة، حيث قامت الفرقة اليوم، بنصب كمين محكم، أين أمكن لها إلقاء القبض على المعني أمام المدرسة الإعدادية الابياني ببومهل.
وبتفتيشه، تم العثور بحوزته على كمية من أقراص مخدر “البركيزول”، كما تم حجز كميات هامة من الأقراص المخدرة بمحل سكناه.
وباستشارة ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أذن بالاحتفاظ وإتمام الإجراءات القانونية في شأنه.

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