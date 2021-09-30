العياشي زمّال: ” 90 نائبا أمضوا عريضة لاستئناف عملهم النيابي”

اكد عياشي زمال النائب بالبرلمان المجمد اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 ان 90 نائبا امضوا الى حدود صباح اليوم على البيان الداعي الى استئناف النواب عملهم البرلماني مع حلول شهر اكتوبر.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن زمال تاكيده ان القائمة مازالت مفتوحة في انتظار موقف نواب التيار الديمقراطي وعديد النواب الآخرين الذين تم الاتصال بهم للغرض.

وبخصوص انتماءات النواب الموقعين على البيان اشار زمال الى انه تم الاتفاق على ان تقتصر الامضاءات على صفة النائب فقط دون تحديد الانتماء الى الكتل البرلمانية او الاحزاب.

يذكر ان 3 نواب هم كل من عياشي زمال والصافي سعيد وعياض اللومي كانوا قد اصدروا يوم امس بيانا دعوا فيه النواب الى استئناف عملهم النيابي مع حلول شهر اكتوبر .

واعتبر النواب في بيانهم أن “كل الاجراءات الاستثنائية باطلة وانها وليست إلا تأسيسا لحكم فردي دكتاتوري” داعين رئيس الجمهورية الى “التراجع عنها والعودة الى الدستور طبقا لما جاء في فصوله وخاصة الفصل 80 وانتهاج الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسيا ومجتمعيا”.

وأعلنوا عن انخراطهم في “المقاومة الصريحة عبر كل الأشكال القانونية لهذه الاجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية” معتبرين انها تمثل “تهديدا للجمهورية ومكتسبات الديمقراطية”