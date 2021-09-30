وزارتا الصحة والسياحة تنظمان حملات تلقيح في قطاع الصناعات التقليدية

تنظم وزارتا الصحة والسياحة بالتنسيق مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية وجميع المندوبيات الجهوية، عملية تلقيح ضد كوفيد-19 بمختلف جهات الجمهورية لفائدة الحرفيات والحرفيين والمؤسسات والمؤسسات والمجمعات الحرفية وكل الناشطين والمتدخلين في قطاع الصناعات التقليدية، حسب بلاغ مشترك للوزارتين.

وسيتم في ذات الإطار، بداية من يوم غد الجمعة وإلى غاية يوم 10 أكتوبر2021، وبمناسبة تنظيم صالون الابتكار في الصناعات التقليدية في دورته 37 بقصر المعارض بالكرم خلال هذه الفترة، تركيز فضاء خاص بحملة التلقيح ضد فيروس كورونا يؤمن عبره فريق طبي وشبه طبي التسجيل بمنظومة ” ايفاكس” على عين المكان والتلقيح الفوري ضد كوفيد-19 إضافة إلى خدمات التقصي السريع والإرشاد والتوجيه.

و سيتم حسب البلاغ، الحرص على حسن تطبيق البروتكول الصحي للوقاية من تفشي الفيروس طيلة فترة المعرض علما وأنه تم اتخاذ كل الاحتياطات المطلوبة في هندسة المثال التنفيذي لتوزيع العارضين على غرار الفصل بين الأجنحة وفضاءات العرض واعتماد المسافات المناسبة لتطبيق مقتضيات احترام التباعد الجسدي إضافة إلى توفير مختلف وسائل التعقيم مع إلزام كل العارضين والزوار والعاملين في الصالون بارتداء الكمامات .

ويشار إلى أن مختلف هذه الجهود تندرج في إطار معاضدة المجهود الوطني في التوقي من ” فيروس كوفيد-19 والحد من انتشار العدوى بالوسط المهني ومواصلة تنفيذ عمليات التلقيح المكثف ضد فيروس كورونا.