المهدية : تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد وتعافي 49 مصابا

سجّلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس “كورونا” المستجد بالمهدية، اليوم الخميس، 14 إصابة جديدة، مع تعافي 49 مصابا، دون تسجيل حالات وفاة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، التي أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية لـ211 عينة، إلى 4 بكل من قصور الساف والجم، وإصابتين (02) بأولاد الشامخ وهبيرة، وإصابة واحدة بالشابة وسيدي علوان.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25419 إصابة بالفيروس التاجي، من بينها 24346 حالة شفاء، و759 حالة وفاة، و314 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 750 مواطنا، اليوم، جرعات التلقيح المضاد للفيروس، توزعوا إلى 391 انتفعوا بالجرعة الأولى، و359 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.