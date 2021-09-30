توننداكس” ينهي حصة الخميس على ارتفاع بنسبة 25ر0 بالمائة”

اغلق مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، حصة الخميس، على ارتفاع بنسبة 25ر0 بالمائة ليدرك 25ر7284 نقطة وسط تداولات في حدود 1ر3 مليون دينار وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وتصدر سهم التونسية للإيجار المالي والفاكتورينغ، قائمة الارتفاعات، بنسبة 1ر4 بالمائة ليقفل على سعر 100ر10 دينار وسط تداولات بلغت قيمتها 25 الف دينار في حين ارتفع سهم اسمنت قرطاج بنسبة 8ر2 بالمائة ليقفل على سعر 490ر1 دينار.

وتراجع سهم شركة مشغل الأثاث، بنسبة 6ر4 بالمائة الى 880ر2 دينار متبوعا بسهم البطارية التونسية أسد بنسبة 2ر4 بالمائة وسعر اقفال في حدود 830ر4 دينار .

واستحوذت الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية على 4ر0 مليون دينار مستفيدة من 16 بالمائة من اجمالي التداولات ليغلق سهمها على ارتفاع بنسبة 5ر2 بالمائة عند 100ر4 دينار.