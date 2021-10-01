الاحتفاظ بالمندوب الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد وعدد من الموظفين بالمندوبية من أجل شبهات فساد

أفاد المساعد أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر غنيمي، اليوم الجمعة، بأن النيابة العمومية أذنت اليوم بالاحتفاظ بالمندوب الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد والمحاسب المالي وإداريين بالمندوبيّة من أجل شبهات فساد تتعلق بالتدليس، ومسك واستعمال مدلّس، واستغلال موظف عمومي لصفته والاستيلاء على أموال عمومية.

وأوضح غنيمي، في تصريح لـ”وات”، أن إيقاف المشتبه بهم المشار إليهم آنفا يأتي بعد تلقي تبليغ عن شبهة فساد بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تتعلق أساسا بانتدابات لعمال حضائر بطرق غير قانونية مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل، من خلال تعمّد تدليس وثائق تخصّ أساسا بطاقات الأجور، والاستيلاء على أموال عمومية، ومنح وامتيازات غير مستحقة لعدد من الأشخاص.

وبيّن انه تم تكليف الشرطة العدلية بهذا الملف لمزيد البحث والتحري في حيثياته، مشيرا إلى أنه ستتم إحالة الموقوفين يوم الاثنين القادم على أنظار القضاء.