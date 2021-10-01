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المهدية: تعافي 30 مصابا بفيروس كورونا وتسجيل 8 إصابات جديدة

2021/10/01 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تماثل 30 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمهدية، الجمعة، للشفاء التام، وفق ما أظهرته نتائج التحاليل المخبرية لـ91 عينة، فيما سجلت الفرق الطبية 8 إصابات جديدة، دون رصد حالات وفاة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 4 بملولش وإصابتين (02) بكل من السواسي وأولاد الشامخ.

وتقلص عدد الحالات النشطة (الحاملة للفيروس) إلى 292 حالة من أصل 25427 إصابة سجلتها الجهة، منذ ظهور الوباء، من بينها 24376 حالة شفاء و759 حالة وفاة.

وتلقى 1096 مواطنا، اليوم، تلقيحا مضادا للفيروس التاجي، من بينهم 418 انتفعوا بالجرعة الأولى من التطعيم، و678 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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