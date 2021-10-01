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بورصة: ارتفاع النتيجة السداسية الجملية للمؤسّسات المدرجة بنسبة 40 بالمائة خلال النصف الأوّل من 2021

2021/10/01 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات


أظهرت النتيجة السداسية الجملية لــ64 شركة مدرجة بالبورصة، قامت بنشر المؤشرات الخاصّة بوضعياتها المالية، تحسّنا بنسبة 40 بالمائة خلال السداسية الأولى من سنة 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020 لتبلغ قيمة 1013 مليون دينار، وفق ما نشرته بورصة تونس، الجمعة.

وأشارت بورصة تونس إلى أن من بين الشركات 64 المدرجة تمكنت 34 شركة من تحقيق نتائج إيجابية بعنوان النصف الأوّل من سنة 2021.

كما أعلنت البورصة، أن المؤسسات المكوّنة لتوننداكس20 (باستثناء شركة بيع المنتجات الصحيّة) ويتعلّق الأمر بشركة صنع المشروبات بتونس والتجاري بنك وبنك تونس العربي الدولي وبي هاش بنك والبنك التونسي والشركة التونسيّة للبنك والبنك الوطني الفلاحي والبنك العربي لتونس والاتحاد الدولي للبنوك ومجموعة بولينا القابضة وشركة البلور وتونس لمجنبات الأليمنيوم واسمنت قرطاج وشركة تلنات القابضة ووان تاك القابضة وأوروسيكل والشركة التونسيّة لصناعة الورق والورق المقوى وشركة مجمع دليس القابضة، قد استحوذت على 76 بالمائة من النتيجة السداسية الجملية.

وبين المصدر ذاته، أن هذه النتيجة قد تحسنت بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالنتيجة المسجلة خلال السداسي الأول من سنة 2020، بما يعادل مبلغ جملي قدره 771 مليون دينار.

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