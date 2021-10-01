الصندوق الوطني للتأمين على المرض يقرر التخلي على شرط الموافقة المسبقة بالنسبة للأدوية المخفظة للكولسترول لفائدة كافة منظوريه

أفاد الصندوق الوطني للتأمين على المرض، في بلاغ له اليوم الجمعة، أنه تقرر التخلي على شرط الموافقة المسبقة بالنسبة للأدوية المخفظة للكولسترول لفائدة كافة منظوريه.

وأكدت أن هذا الإجراء يأتي في إطارالعمل على تسهيل الإجراءات للحصول على بعض الأدوية الخاضعة للموافقة المسبقة والمرتبطة بالأمراض الثقيلة والمزمنة.

ولفتت أنه بإمكان المضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالمنظومة الخاصة أي بمنظومة طبيب العائلة أوبمنظومة استرجاع المصاريف والذين تستوجب حالتهم الصحية استعمال هذه الأدوية،الحصول عليها مباشرة من صيدليات القطاع الخاص طبقا للاجراءاتالخاصة بكل منظومة ودون ضرورة للموافقة المسبقة للصندوق.