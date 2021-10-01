بنزرت: تنظيم حملة تطعيم موجّهة لمن سنهم من 18 سنة فما فوق بفضاء معرض بنزرت للتسوّق

بالتعاون والتنسيبق بين الإدارة الجهوية للصحة والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببنزرت ، انطلقت منذ أمس الخميس وحتى يوم الاحد المقبل الانطلاق حملة تلقيح ضد فيروس ” كورونا المستجد” للفئة العمرية من 18 سنة فما فوق ، نوع ” جونسون” ، تشفع بتسليم كل من تلقّى التطعيم شهادة تلقيح، وذلك بفضاء معرض بنزرت المنطقة السياحية سيدي سالم تزامنا مع فعاليات معرض بنزرت للتسوّق.

وقالت الدكتورة ابتسام بلانكو عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت ،لمراسل (وات)، ان هذه الحملة تندرج ضمن برنامج مكثّف للتطعيم ضد الجائحة الفيروسية أعدته الإدارة الجهوية للصحة تحت اشراف اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة وبمعاضدة بقية الشركاء من المصالح الرسمية والمنظماتية والمجتمعية المتطوعة ، تم الانطلاق فيه منذ يوم 24 سبتمبر المنقضي ، وذلك في اطار تقريب خدمة التلقيح من جميع الفئات العمرية المستهدفة من المسجّلين في المنصات المعتمدة او غير المسجلين ، وأيضا لتخفيف الضغط ما أمكن على بقية المراكز الجهوية القارة والمتنقلة.

وأضافت ان الحملة شملت عددا من الفضاءات المعروفة باستقطابها لعموم المواطنين ولاسيما الشباب منهم كالمنطقة السياحية الكورنيش ببنزرت الشمالية ومحيط المرسى القديم وايضا عددا من الأسواق .

يشار إلى أن الجهة الصحية ببنزرت شهدت تطعيم نسبة 51 بالمائة من الشريحة العمرية 15 سنة فما فوق ، وفق تأكيد ذات المصدر .