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البورصة في أسبوع: توننداكس يتحسن ب0،5 بالمائة بعد تراجعه لأربعة أسابيع متتالية

2021/10/01 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

توجّه المؤشر المرجعي لبورصة تونس “توننداكس” صعودا، في نهاية معاملات الأسبوع، الممتد من 27 سبتمبر الى 1 أكتوبر 2021، مسجلا زيادة بنسبة 5ر0 بالمائة ليصل إلى مستوى 78ر7255 نقطة بعد تراجعه لأربعة أسابيع متتالية. وتقدّر نسبة تطوّر توننداكس منذ بداية سنة 2021 ب5،9 بالمائة.
وسجل حجم المبادلات للأسبوع مستوى ضئيلا لم يتجاوز19،6 مليون دينار (م د) دون تبادل لكتل من الأسهم. وبلغ المعدل اليومي للمعاملات ب3،9 م د.
واستأثر سهم إسمنت قرطاج بالمركز الأوّل ضمن قائمة الارتفاعات بعد تطوّره بنسبة 7،9 بالمائة (1،510 د). وتقلص آداءه في البورصة بنسبة 5ر20 بالمائة منذ بداية السنة.
وارتفعت قيمة سهم “اونيماد” بنسبة 6ر6 بالمائة (7،250 د) وسط حجم تبادل بقيمة 138 ألف دينار.
وتكبد سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة الخسارة الاكبر لهذا الأسبوع بنسبة 13،2 بالمائة (0،330 د) وسط تبادلات بقيمة 57 ألف دينار.
واستحوذ بنك تونس العربي الدولي القسط الأكبر من المبادلات في حدود 3،3 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 17 بالمائة من الحجم الجملي للمبادلات لهذا الاسبوع.

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