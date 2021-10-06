هذا ما تقرّر بخصوص مطالب الافراج على سيف الدين مخلوف ونضال سعودي #خبر_ عاجل

المرسى: القبض على شخص من أجل السرقة من داخل محل مسكون..

باجة: رجّة أرضية رابعة في أقل من 24 ساعة

من بينها جواز سفر”لفريقي”: النادي الإفريقي و Ooredoo يوقعان شراكات جديدة

رئيس الجمهورية يشرف بالمستشفى العسكري على موكب تأبين العسكريين المتوفين في حادث سقوط طائرة مروحية

2021/10/06 أخبار, المصدر, سياسة

أشرف رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، على موكب تأبين العسكريين الذين توفوا يوم أمس الثلاثاء إثر سقوط طائرة مروحية عسكرية بمنطقة الحامة من ولاية قابس وهم:

– الفقيد الملازم أول عصام العرفاوي
– الفقيد ملازم مهدي الدربالي
– الفقيد الوكيل محمّد بن صالح

وتلا رئيس الدولة الفاتحة ترحّما على أرواح شهداء تونس، واستحضر مناقبهم، وأثنى على ما تحلوا به من روح وطنية عالية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما توجّه لعائلاتهم بخالص عبارات التضامن والمواساة في هذا المصاب الجلل، راجيا الله تعالى أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمّد الشهداء الأبطال بواسع رحمته.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn