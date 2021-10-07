القصرين: تطعيم 1077 تلميذا باللقاحات المضادة لوباء كورونا في المعاهد الثانوية

بلغ عدد التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 15 و18 سنة الذين تم تطعيمهم، اليوم الخميس، بالجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا في عدد من المعاهد الثانوية بولاية القصرين، 1077 تلميذا وتلميذة، وفق رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالقصرين، الدكتورة دلال محمدي.

وذكرت المحمدي في تصريح ل(وات) أن حملة التلقيح ستتواصل في قادم الأيام لتشمل تلاميذ بقية المعاهد الثانوية في معتمديات الولاية ال13 .

يذكر أن حملة التلاقيح المضادة لوباء كورونا الموجهة للتلاميذ البالغين 15 سنة فما فوق، والذين لم يتلقوا الجرعة الأولى خلال الأيام المفتوحة للتلاقيح المكثفة ضد كوفيد ـ19، انطلقت بولاية القصرين الإثنين المنقضي في كل من معتمديات سبيطلة وفوسانة وتالة بمعية الطب المدرسي.