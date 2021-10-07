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نجلاء بودن رمضان تطلع رئيس الجمهورية على مدى تقدّم جهود تشكيل الحكومة

2021/10/07 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، المكلفة بتشكيل الحكومة، نجلاء بودن رمضان، التي أطلعته، وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، على مدى تقدم الجهود المبذولة لتكوين الحكومة، حتى يتم الإعلان عن تركيبتها في أقرب الأوقات.
وكان رئيس الجمهورية قد كلّف يوم 29 سبتمبر الماضي نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال، وذلك عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، المتعلق بتدابير استثنائية، وخاصة على الفصل 16 منه.

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