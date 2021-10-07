غرفة صناعة الأدوية تحذر من امكانية تسجيل نقص حاد في بعض الادوية

حذرت رئيسة الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية، سارة المصمودي، من امكانية تسجيل نقص حاد في بعض الادوية الضرورية، خلال الايام القليلة القادمة، بسبب توقف توريد الكحول المختصة في الصناعات الطبية.

وقالت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الخميس، ان توقف الوكالة الوطنية للكحول، منذ سنة تقريبا، عن توريد الكحول، التي تستعمل في صناعة الادوية ولاسيما الخاصة بعلاج مرض السرطان، سيتسبب في توقف انتاج هذه الادوية.

ودعت وزارة المالية الى التدخل العاجل وتمكين مصنعي الادوية من تراخيص استثنائية لتوريد حاجياتهم من هذه المادة الحساسة لانقاذ الوضع وتلافي انعكاساته السلبية خاصة على صحة المرضى.

وبينت المصمودي أن الغرفة النقابية تلقت في المدة الأخيرة، عددا من التشكيات من مصنعي الأدوية بخصوص فقدان الكحول “المختصة” التي تمثل مادة أساسية لصناعة الأدوية السرطانية ومواد التعقيم الطبية.

وأشارت مصمودي، أن الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية أطلقت منذ شهر مارس الفارط، صيحة فزع لوزارة المالية بعدما توقفت وكالة الكحول عن التوريد، من أجل التدخل لإيجاد حل في أقرب الآجال بخصوص أزمة الكحول وتقديم استثناءات لموردي الكحول “المختصة والمحددة” لتوريد كميات محددة، بصفة مؤقتة وتحت الرقابة.