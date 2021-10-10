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الناطق الرسمي لوزارة الداخلية: “الإجراءات الأمنية المشددة هدفها حماية المتظاهرين”

2021/10/10 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

فنّد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني ما يتم تداوله بخصوص “تضييقات” أمنية على وصول المحتجين اليوم الأحد إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، حيث يتجمع المتظاهرون أمام المسرح البلدي.

وأكد خالد الحيوني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد، أن الوحدات الأمنية تقوم بواجباتها في حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم، في كنف الحياد بعيدا عن التجاذبات وبنفس القدر من الحرص مع المظاهرات الأخرى.

وقال إن وزارة الداخلية سخرت الإمكانيات المادية والبشرية واعتماد الخطة الأمنية نفسها خلال التظاهرات السابقة، المبنية على أسس علمية.

وأفاد أن الوحدات الأمنية تعمل على تطبيق مقتضيات حقوق الإنسان والمراوحة بينها وبين إنفاذ القانون، وتقديم الخدمات لجميع المواطنين في كنف الحياد.

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