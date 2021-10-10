وزارة الصحة: تخلف أكثر من 72 أف شخص من بين المدعوين لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا يتخلفون اليوم الأحد عن مواعيدهم

تخلف اليوم الأحد 72.363 مدعوا لتلقي التطعيم ضد كورونا بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، حيث لم يتم تلقيح سوى 40.549 شخصا ضد كورونا من مجموع 112.912 مدعوا للتطعيم، حسب احصائيات وزارة الصحة التي نشرتها عشية اليوم.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت خلال شهر مارس الماضي أن 4.073.857 شخصا استكملوا التطعيم وهم يتوزعون بين 3.193.064 ممن تلقوا جرعتين و377.126 تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون و503.667 من المصابين سابقا بكورونا تلقوا جرعة واحدة

ولفتت الوزارة الى ان عدد المسجلين بمنظومة ايفاكس لتلقي التطعيم ضد كورونا بلغ اليوم الأحد 6.455.997 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين/ات في تلقي التطعيم الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس للتسجيل عن بعد