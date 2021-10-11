عاجل: بالأسماء..هذه التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة…

تم صباح اليوم الاثنين 11 اكتوبر 2021 خلال موكب رسمي بقصر قرطاج تحت اشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد الاعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة وفي ما يلي تفاصيل التشكيلة الوزارية:

رئيسة الحكومة: نجلاء بودن

وزيرة العدل ليلى جفال

وزير الدفاع عماد مميش

وزير الداخلية توفيق شرف الدين

وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي

وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية

وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد

وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي

وزير الصناعة والطاقة نايلة نويرة غندري

وزيرة التجارة فضية باقي بن حميدة

وزير الفلاحة محمود الياس حمزة

وزير الصحةعلي مرابط

وزير التربية فتحي السلاوتي

وزير التعليم العالي منصف بوكثير

وزير الشباب والرياضة كمال دقيش

وزير النقل ربيع المجيدي

وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي

وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني

وزير أملاك الدولة محمد الرقيق

وزيرة التجارة فضيلة الرابحي

وزير السياحة محمد عزيز بن حسين

وزير الشؤون الدينية محمد الشايبي

وزيرة المرأة امال بالحاج

وزيرة الثقافة حياة القرمازي

كاتب دولة لدى وزير الخارجية عايدة حمدي