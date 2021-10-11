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المهدية : نسبة إشغال أسرّة الانعاش تنزل إلى 13 بالمائة تزامنا مع تزايد حالات الشفاء

2021/10/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

نزلت نسبة إشغال أسرّة الانعاش من قبل المصابين بفيروس كورونا بجهة المهدية، الاثنين، إلى مستوى 13 بالمائة، لأول مرة منذ تاريخ 22 جوان 2021.

وارتفع عدد المتماثلين للشفاء التام، منذ ظهور الوباء، إلى 24614 حالة من مجموع 25509 إصابة مؤكدة لتستقر الحالات الحاملة للفيروس التاجي عند 131 حالة فقط.
وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ116 عينة، صدرت الاثنين، تسجيل 8 إصابات جديدة مقابل حالة وفاة واحدة بمعتمدية المهدية وتعافي 24 مصابا.
وتلقّى 2057 مواطنا، اليوم، تلقيحا مضادا للفيروس من بينهم 1559 انتفعوا بالجرعة الأولى و498 تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم.

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